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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد : الحشود المشاركة في ساحة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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