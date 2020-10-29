شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء يعزي في وفاة الشيخ مهيوب مدهش والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة إلى المهندس عبدالرزاق مدهش، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والده الشيخ مهيوب سعيد مدهش.



ونوه رئيس الوزراء بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية والاجتماعية والتربوية.. معربا عن خالص العزاء والمواساة، لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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