شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. صافيناز وفتاة الساحل فى تحدي مثير ورقص ناري والفائز مفاجأة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اجتاحت موجة من الغضب، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب الراقصة الاستعراضية صافيناز بعد انتشار مقطع فيديو لها على السوشيال ميديا.

وظهرت صافينار في الفيديو وهي ترقص مع فتاة عارية بالساحل الشمالي بشكل مثير للغاية.

وبعدها حرر جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، محضرًا ضد صافيناز لاتهامها بنشر الفسق والتحريض عليه بسبب هذا الفيديو.