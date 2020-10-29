شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. صافيناز وفتاة الساحل فى تحدي مثير ورقص ناري والفائز مفاجأة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اجتاحت موجة من الغضب، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب الراقصة الاستعراضية صافيناز بعد انتشار مقطع فيديو لها على السوشيال ميديا.
وظهرت صافينار في الفيديو وهي ترقص مع فتاة عارية بالساحل الشمالي بشكل مثير للغاية.
وبعدها حرر جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، محضرًا ضد صافيناز لاتهامها بنشر الفسق والتحريض عليه بسبب هذا الفيديو.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. صافيناز وفتاة الساحل فى تحدي مثير ورقص ناري والفائز مفاجأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.