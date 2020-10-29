منظمة التعاون الإسلامي تدين الممارسات الإرهابية الحوثية واستهدافها المدنيين في السعودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أدان أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، كل الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.
وأكد العثيمين، أن ميليشيا الحوثي تصر على مواصلة جرائمها الإرهابية، بإطلاق طائرات بدون طيار (مفخخة) باتجاه المملكة الغربية السعودية مستهدفةً المدنيين الأبرياء الآمنين.
كما أكد تأييد المنظمة لما جاء في بيان قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي أعلنت امس عن تدمير واعتراض ست طائرات حوثية (مفخخة) باتجاه المدنيين في المملكة، وان ذلك "يعكس حالة اليأس".
وجدد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وقوف وتضامن المنظمة مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.
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