شكرا لبحثكم عن خبر محافظ شبوة يوجه الأجهزة الأمنية بالإسراع في إحالة قضية مقتل الطفله وجدان إلى النيابة لينال المجرمين عقابهم الرادع . والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

شبوة - عتق

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وجه محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو اليوم الأجهزة الأمنية في المحافظة بالإسراع في قضية مقتل الطفله وجدان حسين سالم سويلم والتي توفت بعد إصابتها بطلق ناري من قبل اشخاص خارجين عن القانون والذين أطلقو الرصاص الحي على منزل والدها في شارع الثلاثين بمدينة عتق .

وطلع المحافظ على سير التحقيقات في القضية والتي يتابعها بنفسه اولا بأول وشدد على الأجهزة الأمنية الإسراع في التحقيقات مع المتهمين وإحالت المتسببين في وفاة الطفلة وجدان إلى النيابة العامة لينالو جزائهم الرادع جراء ما اقترفوه من إزهاق روح الطفلة وجدان واخلالهم بالأمن والسكينة في عاصمة المحافظة مؤكدا أن قيادة السلطة المحلية لن تتهاون مع من يريد أن يعبث بحياة الناس وأمنهم واستقرارهم وان الأجهزة الأمنية لن تتهاون معهم وسوف تتعامل بكل حزم .