شكرا لبحثكم عن خبر محافظ لحج يقيل مدير الكهرباء ونائبه متحديا رئيس الوزراء المكلف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه اللواء أحمد عبدالله التركي محافظ محافظه لحج،صباح اليوم، بإقالة مدير عام الكهرباء ونائبه. وجاء ذلك بعد الاطلاع على تقرير اللجنة المكلفة برفع تقرير عن ملف الكهرباء بلحج. واطلع اللواء التركي صباح اليوم على تقرير اللجنة ووجه بإقالة مدير كهرباء لحج ونائبه وإحالتهم للنيابة العامة. وياتي قرار الاقالة رغم صدور قرار رئيس الحكومة المكلف الذي وجه الوزراء والمحافظين بالتوقف عن اصدار قرارات التعيين والاقالة في ظل حكومة تسيير الاعمال.

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