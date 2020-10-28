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الأخبار شاهد.. سلطات عدن تستخدم اسلوب فريد لاتلاف مخدرات الميناء يزيد بن سلمان - شبوة - الرئيسيةالأخبارشاهد.. سلطات عدن تستخدم اسلوب فريد لاتلاف مخدرات الميناء [email protected] بحضور النائب العام ومحافظ عدن.. إتلاف مادة الكوكائين صباح اليوم في البحر . Advertisements تصوير فواز الحنشي . روابط ذات علاقة السقاف يطالب بعدم احراق مخدرات ميناء عدن اخر تحديث لصرف العملات في اسواق العاصمة عدن عاجل .. اليوم اتلاف مخدرات ميناء عدن بقرار من القضاء تعرف على دور اللواء شلال شائع في ضبط اكبر شحنة مخدرات في تاريخ الجنوب

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