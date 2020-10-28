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يزيد بن سلمان - شبوة - تعرف على دور اللواء شلال شائع في ضبط اكبر شحنة مخدرات في تاريخ الجنوب
كشف الصحفي الجنوبي صلاح بن لغبر عن الدور الذي لعبه اللواء شلال شائع في ضبط اكبر شحنة مخدرات في تاريخ الجنوب واليمن والتي تعود ملكيتها لتاجرين احدهما لبناني واخر شمالي.
وقال بن لغبر في تغريدات له على تويتر:تفاصيل صادمة..شحنة المخدرات المضبوطة في ميناء عدن هي اكبر شحنة تتم مصادرتها في تاريخ المنطقة كلها..اطنان من الهيروين والكوكايين تتبع شبكة تهريب دولية مرتبطة بحزب الله والحوثيين.
واوضح ان شحنةالمخدرات كانت في 15 حاوية مموهة بالسكر ووصلت الميناء قبل 12 يوما وان اللواء شلال حصل على معلومات استخبارية حينها من دون تحديد وامر بادخال الباخرة من الغاطس حيث سيطرت عليها قوات امن عدن وقامت بتفتيشها بسرية تامة حتى عثرت على المخدرات.
وتابع قائلا:حاولت جهات نافذة قبل اسبوع منع التفتيش ومصادرة الشحنة ونقلها
الا ان اللواء شلال شائع رفض ذلك واستدعى النيابة العامة وامر بتطويق كامل الميناء بقوات ضخمة تسهر منذ ذلك الحين على السفينة.
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