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يزيد بن سلمان - شبوة - تعرف على دور اللواء شلال شائع في ضبط اكبر شحنة مخدرات في تاريخ الجنوب

كشف الصحفي الجنوبي صلاح بن لغبر عن الدور الذي لعبه اللواء شلال شائع في ضبط اكبر شحنة مخدرات في تاريخ الجنوب واليمن والتي تعود ملكيتها لتاجرين احدهما لبناني واخر شمالي.

وقال بن لغبر في تغريدات له على تويتر:تفاصيل صادمة..شحنة المخدرات المضبوطة في ميناء عدن هي اكبر شحنة تتم مصادرتها في تاريخ المنطقة كلها..اطنان من الهيروين والكوكايين تتبع شبكة تهريب دولية مرتبطة بحزب الله والحوثيين.