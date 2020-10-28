نجل هادي يشتري مجمعا سكنيا في جزيرة سياحية امريكية بمبلغ280مليون دولار

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشف اعلامي جنوبي عن قيام ناصر هادي نجل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بشراء مجمع سكني في جزيرة سياحية في الولايات المتحدة الامريكية. وقال الاعلامي صلاح بن لغبر :ناصر عبدربه منصور يشتري مجمعا سكنيا مكونا من ثلاث فلل فخمة في جزيرة سياحية أميركية بمبلغ 280 مليون

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