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رغد صدام حسين تحسم الجدل وتكشف حقيقة لقائها بولى العهد السعودي محمد بن سلمان

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عدن - ياسمين التهامي - نشرت مواقع إخبارية أنباء عن لقاء سري جمع الأمير محمد بن سلمان، بنجلة الرئيس العراقي الأسبق، رغد صدام حسين، وذلك في العاصمة الرياض.

وأثار الخبر المنتشر حالة من الجدل على المستوى الشعبي في السعودية والعراق، بسبب الأنباء التي تحدثت عن رغبة محمد بن سلمان في إنشاء تحالف سياسي عراقي بقيادة رغد صدام حسين.

وبحسب الأنباء المتداولة، فإن الأمير محمد بن سلمان يرغب في استغلال فرصة التظاهرات في العراق في الإطاحة بالميليشيات الممولة من إيران وإنشاء قيادة جديدة مع رغد صدام حسين.

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من جانبها، علقت رغد صدام حسين، الثلاثاء، على المعلومات التي أشارت إلى لقاءات جمعتها بولي العهد السعودي، وذلك في بيان مقتضب نشرته على حسابها الرسمي في موقع "تويتر".

وقالت "رغد": "في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة أحداثًا كبيرة ومؤلمة، يخرج علينا البعض في قنواتهم الرخيصة لنفث سمومهم بأسلوب يظنون أنه سينطلي على البعض وكي يحققوا شهرة على حساب الآخرين".

وأضافت رغد صدام حسين عن مروجي لقائها بالأمير محمد بن سلمان: "يسرح خيالهم المريض لتلفيق قصص كاملة وحوارات لا وجود لها، وكل ذلك لتشويه صورة أشخاص أو جهة".

وأكد نجلة الرئيس العراقي الأسبق رغد صدام حسين، أنها "ذهبت عدة مرات مع أولادي إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، ولم ألتق أخي محمد بن سلمان في أي منها"

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