شكرا لمتابعة خبر عن اول رد فعل من الزينبيات على مقتل الوزير حسن أبو زيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - اول رد فعل من الزينبيات على مقتل الوزير حسن أبو زيد

أربك مقتل القيادي الحوثي البارز، حسن محمد زيد، على يد مسلحين، والذي كان يتولى تدريب المعسكرات النسائية الحوثية، أربك صفوف الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران بعد حالة الغموض التي شابت مقتله، وجعل كثير من الزينبيات ( المقاتلات الحوثيات ) يشعرن بالخسارة الفادحة .

وكان «زيد» الذي ولد عام 1954م بصنعاء، مسؤولًا عن ملف الشباب في الميليشيات الحوثية، وظل العقل المدبر لعمليات الإرهاب التي مارسها الانقلابيون، ويتصدر قائمة المطلوبين من قيادات الإرهاب وفق قائمة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ضمن 40 إرهابيًا من الميليشيات الانقلابية، ورصد التحالف مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عنه.

==========================================================

جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً:

شاهد ماذا حدث لأشهر زوج في العالم وسبب للجميع الصدمة والحزن

اول رد فعل من الزينبيات على مقتل الوزير حسن أبو زيد

مراهق 15 عاما فقط يصطحب فتاة ( 12 عام ) بعد غروب الشمس..وما حدث لهما امر لا يخطر على البال

قناة المسيرة تفاجيء الجميع وتكشف رسميا عن القاتل الذي قام باغتيال الوزير حسن زيد

أب وأم يتركان طفلهما الرضيع دون رعاية ..وبعد 9 ايام كانت المفاجئة الصادمة

جرب ولو مرة تناول هذه النبتة الشهيرة ولن تندم ابدا لأنها ستحميك من هذا المرض القاتل

خطر ينتظر السعودية واليمن والنتائج ستكون كارثية وعواقبها وخيمة

قرار جمهوري عاجل..والصحيفة الرسمية تنشر القرار الرسمي وترتكب خطأ

وجبة شهيرة ورخيصة الثمن تناولها على الريق او على العشاء وستحصل عل 10 فوائد صحية مذهلة ..لن تصدق ماهي هذا الوجبة السحرية

مهنة تدر ارباح كبيرة للمغتربين والسعوديين..والسلطات السعودية تمنعها و50 ألف ريال سعودي غرامة لمن يمارسها

Advertisements

شاهد صورة لصالح الصماد وحسن زيد وهما يتهجما على أشهر شخصية يمنية..هل كان مصرعهما عقاب لهما بسبب ذلك الفعل ؟ ( صورة )

الملك سلمان يفاجيء اليمنيين بمكرمة ملكية جديدة ( صورة )

الحوثيين يتلقون خبر كارثي من محافظة مأرب عقب اغتيال الوزير حسن زيد

رئيس الجمهورية يخرج عن صمته ويوجه رسالة شديدة اللهجة للرئيس الفرنسي بعد الاساءة لرسول الله

عاجل: قرار رسمي من السلطات السعودية يلغي نظام الكفالة ويمنح المغتربين حرية العمل بعيدا عن تسلط الكفيل

"واتساب" تبهر كل مستخدميها بخاصية فريدة من نوعها وتضع رموز QR وإضافة 8 ميزات جديدة

عاجل: اقرب المقربين للراحل علي عبد الله صالح يفاجي الجميع بتعليق غير متوقع عقب اغتيال الوزير حسن زيد

تفاصيل عملية تصفية الوزير حسن زيد في العاصمة صنعاء ومصادر تكشف قائمة بالشخصيات المرشحة للاغتيال.. اسماء

تحذير هام وعاجل وخطير للغاية .. احذفها فوراً هذه التطبيقات خطيرة وتسرق أموالك باستخدام هاتفك

وردنا الان.. أول صورة للوزير حسن زيد وهو مسجى بعد اغتياله وكشف الجناة للراي العام

هل تذكرون عدد الرصاصات التي اخترقت جسد الرئيس الراحل علي عبد الله صالح..شاهد كم عدد الرصاصات التي اخترقت جسد الوزير حسن زيد

تكمن خطورة القيادي الحوثي في اعتناقه الفكر الإيراني الطائفي التوسعي، وظل مقربًا من زعيم ميليشيا حزب الله اللبناني حسن نصر الله، وكان حلقة الوصل بين الميليشيات الانقلابية الإرهابية، وإيران ويعد عراب الفكر الحوثي والمذهب الإيراني، الذي طالما هدد اليمنين في وحدتهم واستقرارهم، كما أنه واحد من الوجوه البارزة في الوساطة القطرية بين الميليشيا والحكومة اليمنية في الفترة بين عام 2004 و 2009م، وأسس ما يسمى «حزب الحق»، - الذراع السياسية للميليشيا الإرهابية.

وأفادت معلومات بأن «زيد»، تلقى تكليفات مباشرة من عبد الملك الحوثي (رأس الميليشيا الإرهابية)، بالإشراف على معسكرات نسائية في العاصمة صنعاء؛ لتدريب النساء على حمل السلاح والمشاركة في تنفيذ المخططات الإرهابية الحوثية وترويع الآمنين بالمناطق السكنية في اليمن.