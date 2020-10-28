شكرا لبحثكم عن خبر الجيش الوطني يعلن مصرع 154 قياديًا وأكثر من 500 حوثيًا في مختلف الجبهات(تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن الجيش الوطني، الثلاثاء، مصرع أكثر من 800حوثيا، من بينهم 154 قياديا في مختلف الجبهات منذ مطلع شهر أكتوبر الجاري.

وقالت صحيفة الجيش الوطني، إن معارك هي الأعنف، تصفها مصادر عسكرية في الجيش بأنها كابوس خيم برعبه على عناصر مليشيا الحوثي المتمردة، المدعومة من إيران في جبهات قتال مختلفة، وأصابتها بالهلع منذ مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

واضافت الصحيفة: "لم تتوقف المعارك الشرسة التي تزداد عنفًا على مليشيا التمرد والانقلاب الحوثية منذ مطلع الشهر الجاري، والتي يخوضها أبطال قوات الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة الشعبية ورجال القبائل، مكبدين المليشيا خسائر كبيرة في العتاد والأرواح".

وكان الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي، قد تحدث في وقت سابق لـ"سبتمبر نت" إن المعارك الأخيرة أفزعت المليشيا الحوثية المتمردة، وأصابتها بحالة هيستيريا كبيرة، بدءاً من جبهات القتال في مأرب، والجوف، ومرورًا بجبهات القتال في نهم، شرقي صنعاء، وجبهات البيضاء، ووصولاً إلى جبهات الضالع، وتعز، والساحل الغربي.

وفي التفاصيل، ذكرت الصحيفة من واقع تشييعات المليشيا الحوثية لعناصرها في مختلف مناطق سيطرتها، تكشف الإحصائيات أن المليشيا دفنت منذ مطلع الشهر الجاري وحتى اليوم 27 أكتوبر الجاري مئات القتلى من عناصرها في (13) محافظة تقع تحت سيطرتها.

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ويؤكد فريق الرصد والمتابعة في "سبتمبر نت" أن واقع خسائر المليشيا البشرية أضعاف الإحصائيات المنشورة، والتي تابعها من واقع تلك التشييعات، ومن مصادر خاصة مختلفة، مؤكدًا أن واقع المعارك اليومية وضربات التحالف الجوية تشير إلى مقتل أكثر من 800 عنصر حوثي منذ مطلع الشهر الجاري، أغلبها في محافظتي الجوف، ومأرب، التي تشهد معارك هي الأعنف ومستمرة.

وعن آخر تشييعات مليشيا الحوثي المتمردة لعناصرها القتلى التي تأتي في ظل احتدام المعارك وسقوط المئات من عناصرها قتلى في مختلف جبهات القتال، فقد شيعت المليشيا المتمردة الإثنين 26 أكتوبر، 24 قتيلاً من عناصرها بينهم 9 قيادات تنتحل رتبًا عسكرية، وهو ما يكشف أن الخسائر الكبيرة التي تتكبدها المليشيا المتمردة لا تتوقف.

وتشير إحصائيات الدفن منذ مطلع الشهر الجاري وحتى اليوم 27 أكتوبر الجاري، إلى أن المليشيا الحوثية دفنت أكثر من (600) قتيل بينهم (154) قيادياً ميدانياً، ينتحلون رتبًا عسكرية في 13 محافظة.

وطبقًا لتلك الإحصائيات فإن المليشيا الحوثية المدعومة من إيران شيعت في أمانة العاصمة صنعاء وحدها، منذ مطلع الشهر الجاري (178) قتيلاً من عناصرها بينهم (67) قيادياً ميدانياً، ينتحلون رتبًا عسكرية، أغلبها رتب عميد وعقيد ومقدم، منحتها المليشيا لعناصرها بعد السطو والعبث بمؤسسة الدولة العسكرية منذ انقلابها في العام 2014م.

وفي السياق، تتواصل الخسائر البشرية الكبيرة التي تمُنى بها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بشكل يومي في العديد من جبهات القتال في مختلف المحافظات التي تشهد معارك يومية.