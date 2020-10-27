شكرا لمتابعة خبر عن الجيش الوطني يعلن عن عملية عسكرية واسعة .. وتحرير مساحات شاسعة في الجوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علن الجيش الوطني إطلاق عملية عسكرية واسعة لاستعادة السيطرة على مناطق شاسعة شرق صحراء محافظة الجوف.

وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش الوطني مسنودة بالقبائل استعادت السيطرة على سلسلة جبال النضود والنسرتين ودحيضة شرق محافظة الجوف.

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وأضافت المصادر أن قتلى وجرحى سقطوا من جماعة الحوثي وأسر آخرين في معارك مع قوات الجيش شرق محافظة الجوف.

وكان المركز الإعلامي للقوات المسحلة قال، إن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، نفذت الاثنين، عملية عسكرية لتمشيط وتأمين المواقع التي حررتها جنوب غرب معسكر الخنجر بمديرية خب الشعف شمالي محافظة الجوف.

وأضاف: أن أبطال الجيش الوطني طاردوا فلول جماعة الحوثي الذين تركهم مشرفو جماعة الحوثي ولاذوا بالفرار، وتمكنوا من أسر عدد منهم واستعادوا كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

وأكد، أن العملية أسفرت أيضاً عن مقتل وجرح عدد من عناصر جماعة الحوثي، وتدمير عدد من الآليات قتالية.