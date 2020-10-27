شكرا لمتابعة خبر عن شاهد صور : ابنة حسن زيد التي تم اغتيالها برفقة والدها اليوم في العاصمة صنعاء .. ومصادر تكشف مصير ابنة وتنشور السيرة الذاتية لـ’’حسن زيد‘‘(تفاصيل من الالف الي الياء) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مطلعة ’’لـ’’سمابرس‘‘ أن ابنة وزير الشباب والرياضة في حكومة الحوثيين ’’حسن زيد‘‘، لا زالت في صحة جيدة ولم تتوفاء بعد ابيها الذي تعرض لعملية اغتيال في صنعاء صباح اليوم الثلاثاء .

وقال وكيل اول في وزراة الشباب والرياضة لدى الحوثيين ’’اسامه ساري‘‘ ان ابنة الوزير ’’سلوى‘‘ في صحة جيدة ولا صحة لخبر وفاتها وهي تخضع للعناية الطبية.. والاصابات في ذراعها..

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وموقع ’’سمابرس‘‘ ينشرالسيرة الذاتية وزير الشباب والرياضة في حكومة الحوثيين حسن زيد .

الاسم : حسن محمد زيد.

مواليد 1/1/1954م تعلم في الكتاب حتى عام 1966م ثم انتقل إلى مدرسة ابن الأمير التي انتقل منها إلى مدرسة سيف بن ذي يزن ومنها إلى ثانوية عبد الناصر.

التحق بجامعة صنعاء كلية التربية في العام 1974م قسم فلسفة واجتماع وتخرج منها عام 1977م ليعمل في التربية بعد ذلك.

كلف مساعدا بإدارة مدرسة عمر المختار الثانوية ، فمديراً لمدرسة سبأ الأعدادية بعد منعه من التدريس لمدة.

حصل على دورة لمدة سنة في الإدارة المدرسية وعلم نفس الطفل من المملكة المتحدة البريطانية (1979-1980م) جامعة لندن معهد التربية.

عمل موجهاً للفلسفة والمواد التربوية منذ العام1982م وحتى عام 1987م.

التحق عام 1985-1986م بجامعة صنعاء للحصول على دبلوم خاص في المناهج وطرق التدريس.

عين مسؤلاً لشئون الطلاب في أوروبا الشرقية التي عاد منها عام 1990م قبيل الوحدة ليشارك في تأسيس حزب الحق.

فرغ للعمل الحزبي بدون طلب منه بذلك.

عضو لجنة الوساطة في قضية صعدة عام 2006 م كلف مؤخراً أميناً عاماً لحزب الحق . وله الكريم العديد من الكتابات ، كما شارك في العديد من الندوات وورش العمل والندوات المختلفة .

– عضو مؤتمر الحوار الوطني.

– وزير دولة عضو مجلس الوزراء.

ومؤخرا تم تعيينه وزيرا للشباب والرياضة من قبل حكومة الإنقاذ.