شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد – الرقصة التي انهت على فديوهات سما المصري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بين ليلة وضحاها استطاعت راقصة لم يكن اسمها موجودا علي الساحة في زلزلت عرش سما المصري وإزاحتها عن تصدر الترند .

سما المصري ورغم وجودها في السجن بتهمة نشر الفسوق والفجر وسب الاعلامية ريهام سعيد الا انها كانت تتصدر مرحات البحث إلي ان انتشر فيديو للرقاصة البرازيلية لوردينا حيث انه خلال ساعات قليلة استطاع ان يكون الفيديو رقم واحد في البحث والمشاهدة .

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لوردينا التي ازلت اللئام عن وجهها بفيديو حدث بالصدفة في مركز تجميل في منطقة الشيخ زايد الا انه كان فيديو النجومية وزيادة الأجر، وعروض سينمائية قريبة أيضا..

وعلقت “لوردينا” على رقصتها التي انتشرت كسرعة البرق قائلة :”نمت صحيت لقيت السويشال ميديا مقلوبة بجد.. هو الموضوع يستاهل كل ده”.