شكرا لمتابعة خبر عن ورد الان..شاهد صورة لمنفذ عملية اغتيال الوزير الحوثي حسن زيد ( صورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد الان..شاهد صورة لمنفذ عملية اغتيال الوزير الحوثي حسن زيد ( صورة)

قال الصحفي اليمني سام الغباري إن حسن زيد بعث له برسالة على ماسنجر قبل 8 ساعات من اغتياله وتوعده.

وفي تغريدة على حسابه بتويتر قال الغباري إن حسن زيد توعده بأنه لن يعود لن صنعاء فرد عليه "أنت قاتل وسيقتلك الحوثي".

==========================================================

جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً:

بعد اغتيال "حسن زيد"..الحوثيين يسعدون كل اليمنيين في الداخل والخارج بخبر رسمي ومفرح انتظره كل اليمنيين بفارغ الصبر

شاهد.. اول صور لابنة القيادي الحوثي حسن زيد التي أصيبت معه اليوم

عاجل..أسرة الوزير القتيل حسن زيد تتلقى قبل قليل خبر صاعق وموجع سبب صدمة كبيرة للعائلة كلها ( صورة مؤلمة )

عاجل:مصير اوروبا على كف عفريت وكارثة مرعبة تحل عليها اليوم الثلاثاء اشد خطرا من فيروس كورونا القاتل

جريمة أخلاقية تطارد ‘‘مايكل جاكسون’’ إلى قبره..وأحد الضحايا يعترف: هذا ما فعله وعمري 10 سنوات

ورد الان..شاهد صورة لمنفذ عملية اغتيال الوزير الحوثي حسن زيد ( صورة)

عاجل:الداخلية تكشف معلومات طارئة عن اغتيال الوزير حسن زيد وما حدث لابنته ..وحزب الحق يكشف الفاعل ومن يقف وراء اغتياله

من هو الراحل “الأحمر الدوري” قائد “إعدامات الرفاق” و رجل صدام الوفي الذي ظهر في التسجيل “المرعب”؟

الحوثيين يتلقون ضربة موجعة في هذه الجبهة والجيش الوطني يزف بشارات النصر

Advertisements

اعترافات صادمة للعروسة العربية التي قتلت عريسها بعد 10 أيام من الزفاف

السعودية تصدر أول تعليق رسمي على الرسوم المسيئة للنبي محمد وموقف ماكرون

ثورة غضب عارمة تجتاح أول عـاصمة عربية وتؤدب الرئيس ماكرون وتحرق مقر السفارة الفرنسية

داعية خليجي شهير يصدم الامة الاسلامية ويرفض مقاطعة المنتجات الفرنسية بعد اساءة ماكرون للرسول عليه الصلاة والسلام ( فيديو )

هل تذكرون الشخص الذي رصدت أمريكا 10 ملايين دولار للقبض عليه..شاهد ما حدث له اليوم ( صورة + الاسم )

صرخة مدوية تستنفر الاجهزة الامنية السعودية..وعندما وصلت الدورية الى المنزل كانت المفاجئة التي صدمت الجميع ولم يصدقها أحد

سيدة بمفردها داخل المنزل تلتقط لنفسها ‘"سيلفي"..وعندما ارادات مشاهدة الصور ظهر لها شيء مخيف أثار الرعب في نفسها ..(صورة)

معلمة يمنية في هذه المحافظة الجنوبية تتحول الى وحش كاسر وترتكب جريمة مروعة..لن تصدق ماذا فعلت هذه المعلمة

الوزير صالح الجبواني يرعب الرئيس هادي ويفجر مفاجأة كبيرة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة

وأضاف الصحفي أن زيد أرسل له صورة وهو برفقة قيادي حوثي آخر يدعى محمد مفتاح. وهو مادفع الغبار للتساؤل الغباري هل لمفتاح يد في ذلك ؟ ولماذا أرسل زيد هذه الصورة ؟.

وكان مسلحون مجهولون قد اغتالوا صباح اليوم وزير الشباب والرياضة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها حسن زيد.

