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صنعاء - ياسمين الخيامي - بعد اغتيال "حسن زيد"..الحوثيين يسعدون كل اليمنيين في الداخل والخارج بخبر رسمي ومفرح انتظره كل اليمنيين بفارغ الصبر

كشفت مصادر حقوقية مطلعة، اليوم لاثنين، عن الموعد المفترض لإعدام قتلة الشاب عبدالله الاغبري، والافراج عن ضابط التحقيقات عبدالله الاسدي.

وقالت المصادر لـ"المشهد اليمني"، أن إجراءات الاستئناف لحكم الاعدام بحق الخمسة المتورطين بقتل وتعذيب الشاب الاغبري، وكذلك مصادقة المحكمة العليا وما يسمى بالمجلس السياسي الاعلى، ستستغرق على الاقل شهرين وصولا إلى تنفيذ الحكم.

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بعد اغتيال "حسن زيد"..الحوثيين يسعدون كل اليمنيين في الداخل والخارج بخبر رسمي ومفرح انتظره كل اليمنيين بفارغ الصبر

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وأشارت المصادر الى أن محامي أولياء دم المجني عليه الاغبري، وضاح قطيش، ذكر أنه تلقى وعودا بأنه سيتم الافراج عن الضابط الاسدي قبل احتفال الحوثيين بالمولد النبوي، والمقرر الخميس المقبل.

و كانت محكمة شرق أمانة العاصمة صنعاء، قضت بإعدام خمسة مدانين، وحبس سادس مدة سنتين بتهمة قتل الشاب الاغبري عمدا تحت تعذيب وحشي مروع، أواخر أغسطس الماضي.

و بدأ الاسدي، منذ الأحد قبل الماضي إضرابا عن الطعام بعد نحو شهر من احتجازه؛ وفقا لمصادر مطلعة.

وأوضحت المصادر أن الضابط الأسدي أبلغ أسرته أنه لا يريد طعاما وسوف يصوم عن الأكل، بعد أن باعت العائلة بعض أثاث المنزل من أجل توفير المال له ولأسرته.

وذكرت أن أسرة الأسدي تتلقي وعودا يومية من قبل المسؤولين وآخرها من النائب العام الذي وعدها ببذل قصارى جهده لإطلاق سراحه.

واحتجزت إدارة البحث الجنائي الضابط عبد الله الأسدي، بعد تسريب فيديو جريمة تعذيب وقتل الشاب عبد الله الأغبري منذ شهر، قبل الإفراج عن ستة من زملائه بتهمة الخيانة وإفشاء الأسرار وإقلاق السكينة بتسريب تسجيلات الفيديو.