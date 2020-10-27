شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. تفاصيل جديدة عن المعلمة اللحجية التي ذبحت تلميذها بالصف الاول الابتدائي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تناقل نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي خبر إقدام معلمة بطعن طفل بسكين داخل أحد المدارس الحكومية بمديرية تبن لحج.

"عدن تايم" سعت للتأكد من تفاصيل الواقعة وتواصلت مع أحد أقارب المعلمة الذي اوضح للصحيفة عن دوافع المعلمة وحالتها النفسية .

واوضح المصدر بان المعلمة تبلغ من العمر 25 عاما و تعاني حالة نفسية حيث عملة متطوعة منذ مدة قبل أن يتم ايقافها من العمل في إحدى المدارس بقرية الهجل بمديرية تبن لحج .

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واشار الى ان عملية ايقافها كانت بسبب المرض النفسي الذي تعانيه واختلال سلوكها بالتعامل مع الطلاب ولكن وفجأة ودون أي سابق إنذار ذهبت إلى المدرسة وهي تحمل سلاحا ابيض (سكين) دون معرفة احد .

وأضاف :" وعند دخولها لأحد الفصول الدراسية وجدت طالب في صفه الأول حيث وجهت له طعنتين في رقبته نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعن حالة الطفل قال :" بأن الطفل نقل إلى ابن خلدون لتلقي العلاج وحالته الصحية مستقرة ".