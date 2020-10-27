شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : انتصارات كبيرة للجيش اليمني وتطورات متسارعة في المعارك فرار جماعي للحوثيون من جبهات محافظة الجوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة برجال القبائل وطيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الإثنين، من تحقيق انتصارات نوعية في جبهات محافظة الجوف شمالي اليمن.

ونشر المركز الإعلامي للجيش الوطني مقطع فيديو، وثق فيه لحظات فرار الحوثيون من مختلف الجبهات، وقوات الجيش الوطني تلاحق فلول جماعة الحوثي في الجبهات.

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وقال المركز الإعلامي، إن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، نفذت الاثنين، عملية عسكرية لتمشيط وتأمين المواقع التي حررتها يوم أمس جنوب غرب معسكر الخنجر بمديرية خب الشعف شمالي محافظة الجوف.

وأضاف: أن أبطال الجيش الوطني طاردوا فلول جماعة الحوثي الذين تركهم مشرفون الحوثي ولاذوا بالفرار، وتمكنوا من أسر عدد منهم واستعادوا كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

وأكد، أن العملية أسفرت أيضاً عن مقتل وجرح عدد من عناصر جماعة الحوثي، وتدمير عدد من الآليات قتالية.

وكان الجيش الوطني قد شن الأحد هجومًا مباغتاً تمكن من خلاله من تحرير عدد من المواقع المهمة جنوب غرب الخنجر منها جبل خليف الجبارة، وأسفرت المعارك عن سقوط العشرات من عناصر جماعة الحوثي بين قتيل وجريح.

*المشهداليمني