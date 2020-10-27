جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، الاثنين، 21 غارة جوية على مأرب والجوف وعسير.

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 15 غارة على مديرية مدغل في محافظة مأرب و5 غارات على مدرية خب والشعف بالجوف وغارة على الربوعة في محور عسير.

وفي الحديدة أوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن قوى العدوان ارتطبت أكثر من 358 لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف المصدر أن من بين خروق العدوان، استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والفازة و تحليق طائرة تجسسية في حيس والفازة والتحيتا وشارع الخمسين و102 خرقا بقصف مدفعي و233 خرقا بالأعيرة النارية. وقد استشهد المواطن برقي علان المنبهي برصاص حرس الحدود السعودي قباله الرقو بمديرية منبه الحدودية.

كانت هذه تفاصيل خبر 21 غارة جوية على مأرب والجوف وعسير و358 خرقا في الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.