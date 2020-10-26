شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جامعة إقليم سبأ تتسلم مشروع المياه بعد إعادة تأهيله والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 تسلمت جامعة إقليم سبأ في محافظة مأرب اليوم الإثنين، مشروع مياه الجامعة بعد اعادة تأهيل البئر التابعة للمشروع ونظام التحكم والامدادات الى الخزان الرئيس، والتي نفذتها جمعية الندى الاجتماعي الخيرية .

وخلال عملية التسليم، أكد رئيس الجامعة الدكتور محمد حمود القدسي ومدير الجمعية فيصل الشرعبي، أهمية هذا المشروع الذي سيخدم 14 الف من طلاب الجامعة الى جانب ري المسطحات الخضراء التي توسعت في ساحات الجامعة ومازالت في توسع مستمر الى جانب توفير احتياجات المعامل من المياه والمرافق الصحية وغيرها. حضر عملية التسليم امين عام الجامعة الدكتور عثمان العرادة والمدير التنفيذي للجنة الاغاثة بالمحافظة أمين عزيز.

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