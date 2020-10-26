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صنعاء - ياسمين الخيامي - هادي في ورطة كبيرة وعيدروس الزبيدي الرئيس القادم لليمن شمالا وجنوبا

اوضح الكاتب والصحفي اليمني خالد الذبحاني ان رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي سيصبح الرئيس القادم بديلا عن الرئيس هادي عقب تشكيل الحكومة الجديدة.

وكشف الذبحاني في مقال نشره المشهد اليمني ان الزبيدي هو الذي سيتولى زمام الامور عقب تشكيل الحكومة وعودتها الى العاصمة المؤقتة عدن .



الخليج 365 يعيد نشر المقال كما ورد

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هادي في ورطة وعيدروس الزبيدي الرئيس القادم لليمن شمالا وجنوبا

خالد الذبحاني

التقى الرئيس عبدربه منصور هادي قبل بضعة أيام مع عيدروس الزبيدي، رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي" في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض. وكشفت مصادر يمنية إن إعلان الحكومة الجديدة، سيكون خلال الايام القليلة القادمة، وقبل انتهاء شهر اكتوبر الحالي.

التذمر الذي صاحب هذا اللقاء من قبل وسائل الاعلام التابعة للشرعية عكس حقيقة من هو المعرقل للتسريع في تنفيذ اتفاقية الرياض وعدم رغبته في تشكيل حكومة جديدة ، فقد وصل الامر ببعض تلك الوسائل الإعلامية ان وصفت عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الذي صار معترف به من قبل الشرعية والتحالف والعالم بالمتمرد.

وزراء الأحزاب الأخرى لن يعودوا الى العاصمة المؤقتة عدن لأنهم يعلمون ما ينتظرهم هناك خاصة الوزراء الشماليين ، وهنا يأتي دور عيدروس الزبيدي لضمان امنهم وحياتهم ، ويدفع بكل الأطراف لبناء العاصمة المؤقتة عدن، ثم الانتقال لمتابعة الأوضاع المزرية في بقية المحافظات لتقديم الخدمات التي لا غنى عنها، إضافة الى السماح لكل أبناء المحافظات الشمالية بممارسة حياتهم الطبيعية في كل المحافظات الجنوبية ، وهذا الامر



سيكسب الانتقالي وكل قياداته شعبية جارفة ليس فقط في المحافظات الجنوبية ، وانما في كل ارجاء اليمن .

خطوة أخرى على الزبيدي القيام بها وهي التصالح والتسامح الحقيقي مع كل الأطراف المناوئة للانتقالي والجلوس في طاولة واحدة للاتفاق على نبذ العداوات والمواجهات التي لا رابح فيها ، وتقديم ما بوسعهم جميعا لخدمة أبناء اليمن، فقد عانوا الويلات لسنوات طويلة ، وعلى الجميع ان ينظر الى المصلحة العامة وليس للمصلحة الشخصية وتقديم كل الخدمات الضرورية حتى تستتب الأمور في كافة المناطق المحررة .

هذا الامر سيجعل من الزبيدي قائد المايسترو القادم لتحقيق الامن والأمان في المناطق المحررة ، وهو ما سيجعل السعودية والامارات يدعمان هذا التوجه ، فبعد استقرار المناطق المحررة يمكن الانطلاق لمواجهة ميليشيات الحوثي ، وتكون محافظة مأرب رأس الحربة لدحر الميليشيات وتحرير صنعاء والجوف وكل المناطق التي يسيطر عليها الحوثي.

أما بالنسبة للرئيس هادي فليبقى ضيفا في الرياض ويتابع القنوات ليشاهد كيف سيتمكن الأبطال من تحقيق انتصارات مبهرة وحقيقية ، وليست انتصارات زائفة على مواقع التواصل الاجتماعي ، وهو ما يأمله كل يمني حر ، فليس هناك من يرغب ان يبقى عبدا ذليلا تحت إمرة السيد الذي ينسب نفسه لبيت النبوة ويؤمن انه الحاكم بأمر الله وإن الهاشميات ومن ينتمي لتلك السلالة هن وحدهن من ينجبن قادة ورجال دولة وبقية اليمنيات لا ينجبن سوى العبيد لخدمة آل البيت.

