شكرا لبحثكم عن خبر باسندوه: تشكيل الحكومة الجديدة تطوي مرحلة الصراعات والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أوضحت الباحثة في شؤون الحقوق والحريات اليمنية د.وسام باسندوه بأن تشكيل الحكومة الجديدة في عاصمة السعودية الرياض سوف تطوي مرحلة الصراعات في جنوب اليمن بين الشرعية والانتقالي.
وقالت باسندوه في تعريدة له على موقع "تويتر" اهم مايجب ان يكون واضحا ونحن في مرحلة مخاض وتشكيل الحكومة الجديدة عدا عن كونها تطوي مرحلة الصراعات البينية انها حكومة لدولة بحالة حرب.
وأردفت بالقول" يجب ان توحد كل طاقاتها صوب العدو الحوثي وبالتالي يجب ان يكون شخوص هذه الوزارة من هذا الهوى.
مختتمة بالقول" لامجال بعد للمزيد من المؤلفة قلوبهم ورجل هنا واخرى هناك.
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