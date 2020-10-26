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لقور: اتفاق الرياض مرحلة انتقالية لتحقيق الاستقلال وبناء الدولة الجنوبية

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

أكد الأكاديمي والمحلل السياسي الجنوبي الدكتور حسين لقور أن الجنوبين سيجعلون اتفاق الرياض مرحلة انتقالية لتحقيق الاستقلال وبناء الدولة الجنوبية.

 

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وفي تغريدة له على تويتر قال لقور:” أرادوها مرحلة انتقالية بعد مؤتمر حوارهم في صنعاء لكي يكرسوا احتلالهم للجنوب باسم الدولة اليمنية الاتحادية”. 

وأضاف:” سنجعل منها بعد اتفاق الرياض مرحلة انتقالية حتى نحقق استقلال الجنوب العربي وبناء دولة الجنوب الاتحادية”.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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