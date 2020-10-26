شكرا لبحثكم عن خبر لقور: اتفاق الرياض مرحلة انتقالية لتحقيق الاستقلال وبناء الدولة الجنوبية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكد الأكاديمي والمحلل السياسي الجنوبي الدكتور حسين لقور أن الجنوبين سيجعلون اتفاق الرياض مرحلة انتقالية لتحقيق الاستقلال وبناء الدولة الجنوبية.

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وفي تغريدة له على تويتر قال لقور:” أرادوها مرحلة انتقالية بعد مؤتمر حوارهم في صنعاء لكي يكرسوا احتلالهم للجنوب باسم الدولة اليمنية الاتحادية”.

وأضاف:” سنجعل منها بعد اتفاق الرياض مرحلة انتقالية حتى نحقق استقلال الجنوب العربي وبناء دولة الجنوب الاتحادية”.