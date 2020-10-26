شاهد .. صيد طائر ثعباني في سواحل لحج

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يزيد بن سلمان - شبوة - قنص مواطن طائر مهاجر من فصيلة الطيور الثعبانية في سواحل محافظة لحج الغربية. ونجح المواطن حميد رباش البشبشي بقنص الطائر خلال تحلقيه في سماء قرية الهجرة الكائنة بمديرية المضاربة محافظة لحج. Advertisements وقال البشبشي: ان طائر القاذف من فصيلة الطيور التي تنتمي لعائلة البجعيات وتدعى بالطيور الثعبانية ذات الرقبة الرقيقة الشبيه بجسد الثعابين وتواجد في دول أفريقيا. ويعتبر الطائر من اندر الطيور المهاجرة من القرن الافريقي.

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