أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الاحد الموافق 25 أكتوبر 2020 وهي كالتالي :

مليشيا الحوثي تستهدف مناطق سكنية شرق الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/508625/ الجيش الوطني يصد هجمات مكثفة للحوثي https://www.elyamnelaraby.com/508627 اعتراض وتدمير ثاني طائرة بدون طيار باتجاه السعودية https://www.elyamnelaraby.com/508637/ مسلحون حوثيون يختطفون فتاة في منطقة الشعيب بمحافظة لحج https://www.elyamnelaraby.com/508646/ تدشين أعمال مؤتمر ومعرض عدن الأول للبناء والمقاولات Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/508664/ الارياني يؤكد فشل المساعي الدولية لإقناع الحوثي السماح لفريق أممي بفحص خزان صافر https://www.elyamnelaraby.com/508672/ رئيس هيئة الأركان يطلع على سير العمليات القتالية في جبهات الجوف https://www.elyamnelaraby.com/508673/ اكثر من 42 مليون دولار تكلفة المشاريع بوادي حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/508674/ كورنا يتفشى مجدداً في صفوف حملة الرئيس الأمريكي https://www.elyamnelaraby.com/508689/ وكيل حضرموت يطلع على سير العمل في مكتب الشؤون القانونية https://www.elyamnelaraby.com/508693

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