برنامج إحسان يدشن الحملة الشعبية لـ #كفالة_5000يتيم_من_ابناء_الشهداء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

بالتزامن مع قدوم ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، دشن برنامج إحسان بمؤسسة الشهداء أمس السبت الحملة الشعبية الأولى لكفالة 5 الاف من أبناء الشهداء في عدد من محافظات الجمهورية.

ودعا مسؤول برنامج إحسان بالمؤسسة محمد شرف المؤيد أبناء المجتمع اليمني عامةً ورجال المال والأعمال خاصةً إلى المشاركة الفاعلة في دعم الحملة التي تستهدف أهمية شريحة في المجتمع الذي ضحا من أجله اولئك الشهداء الابرار، مشيراً الى ان المساهمة في الحملة تعد أقل واجب على كل أبناء المجتمع سيما في ظل هذه الأيام المباركة التي شهدت ولادة خير البشرية محمد صلوات الله عليه واله وسلم.

كما دعا كافة الناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي الى التفاعل البناء مع الحملة وإبراز أهدافها العظيمة تحت الهشتاقات التالية

#الم_يجدك_يتيما_فاوى

#كفالة_5000يتيم_من_ابناء_الشهداء

ويمكن دعم الحملة عبر أرقام الحسابات

التالية :

البريد اليمني 7777

كاك بنك 1005720717

أو الاستفسار عبر الأرقام التالية :

773335050

717250250