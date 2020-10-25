جباري يجري اتصالاً بالجريح المقدم فضل العتبات ويبلغه تحيات قيادة محور الضالع 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020

الضالع - الخليج 365

أجرى المتحدث الرسمي لجبهات محور الضالع فؤاد قائد جباري اتصالاً هاتفياً بالجريح المقدم فضل العتبات قائد القطاع الشرقي لجبهة مريس للإطمئنان على صحته جراء الإصابة التي تعرض لها في الخطوط الأمامية لجبهة مريس في هجوم الأحد الماضي الموافق 18 من اكتوبر 2020م.



وخلال الإتصال الذي جرى أبلغه تحياته وتحيات قيادة جبهات محور الضالع، كما أبلغ من خلاله تحيات قيادة المحور لكل الجرحى الذين سقطوا في تلك المعركة والمعارك السابقة في مختلف جبهات محور الضالع، الذين يرقدون للعلاج في مشافي العاصمة عدن وكل المشافي في الداخل والخارج، متمنياً لهم الشفاء العاجل، وللشهداء الأبرار بالرحمة والغفران.

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وأضاف جباري أثناء حديثه مع المقدم العتبات ”إن قطرات الدماء التي سالت منكم في مواطن الشرف والبطولة لهي دماء مقدسة وزكية، وقد كتبت بسالتكم وشجاعتكم وإقدامكم على صفحات تأريخ هذه الأرض ، ولكم الشرف الكبير أنكم رويتم هذه الأرض بدمائكم الطاهرة دفاعاً عنها وعن ديننا وعزتنا وكرامتنا ، فأنتم شهداء فعلاً ولكن الله أن تعيشوا على هذه الأرض لتكونوا نموذجاً وشاهداً حياً للأجيال من بعدكم في الفداء والتضحية“.

من جانبه الجريح المقدم "العتبات" شكر متحدث جبهات محور الضالع على اطمئنانه لصحته ، كما شكر أيضاً قيادة جبهات محور الضالع وأبلغهم تحياته ، كما طمأن الجميع على صحته ، وقال اثناء حديثة ”إنه لشرف وفخر عظيم لي هذه الإصابة وحتى الشهادة ، وهذا أقل واجب نقدمه تجاه ديننا و وطننا وحريتنا وكرامتنا ، وقد اخترنا هذا الطريق وسنمضي عليه إلى آخر قطرة من دمائنا ، ولن نقبل أن تطأ أقدام المليشيات الملالية أرضنا أو حياة الذل والهوان تحت رحمتها ، وأننا ما إن نتماثل للشفاء سنعود إلى الميدان إلى جانب رفقاء السلاح وننتظر ذلك اليوم بفارغ الصبر ، ولن نكل أو نمل حتى نستأصل شأفة هذه الفئة الباغية من على هذه الأرض“.

ويعد المقدم "فضل العتبات" أحد أبرز القيادات الميدانية لجبهة مريس وقائد القطاع الشرقي فيها ، وقد تعرض للإصابة في منطقة الظهر أثناء اقتحامه مع رفاقه لأحد مواقع المليشيات الحوثية خلال العمليات الهجومية التي شنَت الأحد الماضي في جبهات مريس، والتي استهدفت أماكن تمركز