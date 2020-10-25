آلاف الانتهاكات الحوثية ضد العملية التعليمية في صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف تقرير حكومي حديث عن تزايد انتهاكات ميليشيا الحوثي، في أمانة العاصمة اليمنية صنعاء ضد العملية التعليمية.



ووثق التقرير الصادر عن مكتب حقوق الإنسان (حكومي)، اعتداءات الميليشيا الحوثية بحق التعليم في أمانة العاصمة، والتي بلغت نحو 8140 انتهاكاً خلال عام واحد من الفترة (5 أكتوبر 2019 حتى 4 أكتوبر الجاري).

وأفاد التقرير أنه خلال ست سنوات منذ سيطرة الميليشيا مارس الحوثيون فيها كل أشكال القتل والتجويع والتدمير والتعذيب والنهب وتعطيل حركة الحياة بالكامل، وتحديداً في صنعاء. وأوضح أن انتهاكات الميليشيا بحق التعليم في أمانة العاصمة تمحورت حول عمليات القتل والوفاة تحت التعذيب، إلى عمليات الفصل والتعسف الوظيفي للمعلمين وتغيير المناهج وخصخصة المدارس وفعاليات وأنشطة تطييف التعليم.

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إلى ذلك، ذكر التقرير الصادر بعنوان «التعليم بين التجريف والتطييف» أن ميليشيا الحوثي تجاوزت كل وصف في ما ترتكب من جرائم بحق الشعب اليمني، بما فيه من اعتداءات على العملية التعليمية والمعلمين، داعياً الجهات المعنية داخلياً وخارجياً إلى الوقوف بجدية أمام هذه الانتهاكات الجسيمة.

وبحسب التقرير تعمل ميليشيا الحوثي على عملية تجريف في أوساط المدارس، والتي تمثلت في تجنيد الأطفال، ما تسبب بخروج مليوني طفل خارج التعليم.

كما أشار إلى أن الكثير من الآباء يخشون على تجنيد أولادهم من قبل الميليشيا، ما جعلهم يخشون من ذهاب أبنائهم للمدارس حتى لا تستقطبهم الميليشيا، وتزج بهم في جبهات القتال.