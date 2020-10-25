شكرا لبحثكم عن خبر مسهور يشرع للانتقالي التواصل مع اسرائيل بعد تطبيق اتفاق الرياض والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال السياسي الجنوبي والصحفي المقرب من المجلس الانتقالي الجنوبي ان اتفاق الرياض لا يمنع المجلس الانتقالي الجنوبي الاتصال المباشر مع تل أبيب.

جاء ذلك خلال تغريدة رصدها محرر"24بوست" على صفحة الصحفي والسياسي المقرب من دائرة القرار في المجلس الانتقالي الجنوبي هاني مسهور بتويتر .

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ويسعى جناح في المجلس الانتقالي الجنوبي الى الهرولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني بتوجيهات من دولة الامارات العربية المتحدة التي افتتحت التطبيع مع اليهود.

يذكر أن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الشيخ هاني بن بريك قال في منشور سابق انه مستعد لزيارة تل أبيب إذا سمح له بزيارتها .