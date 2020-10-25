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مسهور يشرع للانتقالي التواصل مع اسرائيل بعد تطبيق اتفاق الرياض

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يزيد بن سلمان - شبوة - قال السياسي الجنوبي والصحفي المقرب من المجلس الانتقالي الجنوبي ان اتفاق الرياض لا يمنع المجلس الانتقالي الجنوبي الاتصال المباشر مع تل أبيب.

 

 جاء ذلك خلال تغريدة رصدها محرر"24بوست" على صفحة الصحفي والسياسي المقرب من دائرة القرار في المجلس الانتقالي الجنوبي هاني مسهور بتويتر .

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ويسعى جناح في المجلس الانتقالي الجنوبي الى الهرولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني بتوجيهات من دولة الامارات العربية المتحدة التي افتتحت التطبيع مع اليهود.

 

يذكر أن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الشيخ هاني بن بريك قال في منشور سابق انه   مستعد لزيارة تل أبيب إذا سمح له بزيارتها .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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