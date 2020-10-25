شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يحددون أسعار البنزين والديزل بعد وصول المشتقات النفطية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت شركة النفط اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أسماء المحطات العاملة في العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها السبت.

وحددت الشركة في بيان صادر عنها سعر بيع البنزين بـ 295 ريال للتر الواحد و5900 ريال للجالون سعة 20 لتراً و 345 ريالاً للتر الديزل و 6900 ريالاً للجالون سعة 20 لتراً.

وشددت الشركة على المحطات العاملة غداً على بيع (30 لتراً) من البنزين فقط لكل سيارة و 10 لتر لكل دراجة نارية و (40 لترا) من الديزل للسيارات والباصات و (60 لتراً) للوايتات والدينات و (100 لتر) للنقل المتوسط و(200 لتر ) للنقل الثقيل.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت شركة النفط الخاضعة لسيطرة الحوثيين عن وصول أربع سفن وقود إلى ميناء الحديدة (غربي البلاد).

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