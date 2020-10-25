عاجل.. التحالف يدمر "مفخخة" حوثية بدون طيار باتجاه السعودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يدمر مفخخة حوثية بدون طيار باتجاه السعودية

الأحد 25 أكتوبر 2020

الخليج 365

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية الأحد، إنه اعترض ودمر طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه المملكة.



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وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الأحد، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة و متعمده لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية“ بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان التحالف تدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها ميليشيات الحوثي لاستهداف مدنيين جنوب السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الرسمي باسم التحالف قوله: إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة؛ لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المنطقة الجنوبية.