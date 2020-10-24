شكرا لبحثكم عن خبر رسميا.. هذه الوزارات المقترحة للمجلس الانتقالي الجنوبي في الحكومة اليمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الحقائب المقترحة للمجلس الانتقالي وحلفائه حتى الآن هي وزارة النقل . وزارة الشئون الاجتماعية وزارة الأشغال العامة وزارة الزراعة والأسماك Advertisements وزارة الخدمة المدنية التخطيط والتعاون الدولي" الاشتراكي" من صفحة نائب مدير الاعلام بالمجلس الانتقالي الزميل منصور صالح

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