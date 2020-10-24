شكرا لبحثكم عن خبر بشارة سارة لجنود وضباط ا لداخلية .. بدء صرف المرتبات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مصدر خاص ل انباء عدن ان اللجنة المكلفة بصرف رواتب الضباط والجنود في وزارة الداخلية اعلنت عن بدء صرف مرتبات شهر يونيو 2020م. Advertisements واكد المصدر ان الصرف سيكون لكل منتسبي الداخلية في عموم المحافظات المحررة. وبقدر حاجة الجنود والضباط للمرتب فقد مثل الاعلان عن صرف مرتب شهر واحد خيبة امل كبيرة بعد انباء تم تداولها قبل نحو عشرة ايام عن اتفاق مع الحكومة على صرف مرتب شهرين كل شهر حتى تستكمل الاشهر المتأخرة عند الحكومة.

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