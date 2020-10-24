شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفير الاصبحي يلتقي رئيس مؤسسة الوسيط المغربية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 التقى سفير بلادنا لدى المملكة المغربية الشقيقة عزالدين الاصبحي، امس رئيس مؤسسة الوسيط المغربية محمد بنعليلو.

Advertisements جرى خلال اللقاء، استعراض تجربة مؤسسة الوسيط، كتجربة متميزة في حل قضايا الخلافات الإدارية بين الأفراد ومؤسسة الدولة بالمغرب وفق معايير باريس الدولية الخاصة بمؤسسات رفع المظالم. وأكد السفير الاصبحي، على أهمية هذه التجربة المتميزة وتعزيز دور مسار الإنصاف في تحقيق خطوات فاعلة لرفع الظلم وتعزيز القانون. الجدير ذكره ، ان مؤسسة الوسيط بالمغرب تعد مؤسسة دستورية عليا تعمل على فض النزاعات التي تخص الاختصام مع قرارات الجهات الحكومية تجاه المواطنين والشركات الخاصة.

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