شكرا لقرائتكم خبر عن صافيناز تتحدى سما المصرى وتستعرض مؤخرتها فى وضعية خطيرة – اتفرج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشعلت الراقصة صافيناز ، مواقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، في أحدث إطلالة لها. ونشرت صافيناز ، فيديو لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، وهى ترتدى بدلة رقص شرقي مثيرة وقامت بالرقص مستخدمة مؤخرتها حيث قامت برفعها لأعلى عدة مرات . وكما في العادة، أثار الفيديو الجدل، خاصة وأنها تستعرض جسدها أمام الكاميرا وخاصة صدرها ومؤخرتها . https://www.instagram.com/p/B1uVpcJg2FH/?utm_source=ig_web_copy_link

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