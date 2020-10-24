الدُبعي : الاتفاق مع عدن والمجلس الانتقالي هو الضامن لتنفيذ مشروع اليمن الاتحادي

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت الكاتبة والناشطة السياسية اليمنية المعروفة الفت الدُبعي عن اتفاق وحيد قالت أنه هو الضامن لتنفيذ مشروع اليمن الاتحادي.
وقالت الدُبعي في تدوينة لها نشرتها على حائط صفحتها بـ"تويتر" الاتفاق مع عدن والمجلس الانتقالي هو الضامن لتنفيذ مشروع اليمن الاتحادي في مقابل مشروع الحوثي المركزي السلطوي.
وأشارت إلى أن المجلس الانتقالي يحتاج التخلص من المشاريع الضيقة الموجودة من بعض الاجنحة بداخله فذلك الكفيل لإضعاف أصحاب المشاريع الشخصية والفاسدين والسلطويين في مربع الشرعية وفضحهم.
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