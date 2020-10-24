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الدُبعي : الاتفاق مع عدن والمجلس الانتقالي هو الضامن لتنفيذ مشروع اليمن الاتحادي

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت الكاتبة والناشطة السياسية اليمنية المعروفة الفت الدُبعي عن اتفاق وحيد قالت أنه هو الضامن لتنفيذ مشروع اليمن الاتحادي.

 

وقالت الدُبعي في تدوينة لها نشرتها على حائط صفحتها بـ"تويتر" الاتفاق مع عدن والمجلس الانتقالي هو الضامن لتنفيذ مشروع اليمن الاتحادي في مقابل مشروع الحوثي المركزي السلطوي. 

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 وأشارت إلى أن المجلس الانتقالي يحتاج التخلص من المشاريع الضيقة الموجودة من بعض الاجنحة بداخله فذلك الكفيل لإضعاف أصحاب المشاريع الشخصية والفاسدين والسلطويين في مربع الشرعية وفضحهم.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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