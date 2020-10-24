شكرا لبحثكم عن خبر رحيل عالم عدني وصل لنهائي جائزة النفط العالمية وتعثر في إستلامها "تفاصيل" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

توفي العالم الفيزيائي العدني الجنوبي البروفيسور محمد الدرسي.

والعالم الراحل محمد الدرسي من الشباب الموهوب ، وابن المنصورة بلوك 24 عُرف بأخلاقه الحميدة وحبهِ للعلم منذُ الصغّر.

نبغ في الفيزياء ومعادلات الأكوان والنجوم والمجرات وحصل على أعلى الشهادات من الغرب وفي دول مختلفة.. لكنه فضّل العودة إلى عدن والبقاء في اليمن.

وكتب المهندس جمال باهرمز " توفي العالم الدكتور محمد درسي عبدالرحمن نظام في مسقط راسه عدن من مواليد م/ عدن .يعمل بهيئة استكشاف وانتاج النفط -عدن.

-وصل لنهائي جائزة النفط العالمية وحصوله على اللقب العالمي (مفكر مبتكر) ثلاث مرات على التوالي

2012 و2013 و2014 م وذلك من أعلى هيئة عالمية في مجال الصناعة النفطية في ولاية هيوستن_تكساس الولايات المتحدة الأمريكية حيث يتم تكريم جميع من وصلوا الى النهائي بحضور كبار قادة النفط في العالم وكبريات الشركات العالمية ويتم أثناء الحفل ايضاً الاعلان عن من تم اختيارهم (ممن وصلوا الى النهائي) كفائزين بالانضمام الى مجموعة النخبة العالمية المجموعة الأكثر احتراما في عالم التكنولوجيا وصناعة النفط والغاز.

-الحدث حدث عالمي كبير ويعتبره العديد من المهتمين في عالم النفط والغاز من المهنيين الحدث العالمي الأول بامتياز

وهو شرف كبير لبلده حضور حفل تكريم الفائزين

لأن هذا الحفل لا يدعى إليه إلا الدول التي لديها شركات عالمية أو خبرات نفطية عالية المهنية

وعالمنا الفقيد الدكتور رحمة الله عليه لم يتمكن أيضاً من الحضور لأن مأمن جهة تبنت موضوع سفره وتحمل كل تلك التكاليف المطلوبة.

بالرغم من تفاعل الإعلام والصحف العالمية والعربية.

وفي 2015م تمت دعوته مره اخرى وبسبب اوضاع الجنوب اجتياحها لم يتمكن .

ايضا في اكتوبر من العام 2017 م تم توجيه الدعوة له لتمثيل بلدة في الجائزة العالمية للنفط

وتقديرا له ايضا كـ ضيف شرف ويصاحبه وفد رسمي مكون من 9 إلى 10 من المختصين.

ونشرنا بانه يجب مساعدته على الحضور بتذكره اما الاستضافة فعلى المنظمين .وبالفعل تواصل معي بعض الاخوة والاخوات من موظفي مجلس الوزراء بان رئيس مجلس الوزراء بن دغر يريده في معاشيق .

فأبلغته وطلب مرافقته فاعتذرت حينها لا نني امر بوعكة صحية .

المهم سالته بعد اللقاء وقال لي عمل بن دغر مأدبة غداء وربت على كتفي وقال بان البلاد في حالة حرب ولكنه سيعمل جاهدا على ان احضر الاحتفالية في هيوستن بأمريكا .طبعا لم يعمل شي

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وفي نفس الاسبوع حسب ما اخبرونا الأصدقاء بمجلس الوزراء كان بن دغر قد اكمل معاملة توظيف زوجته وابنائه في السفارات اليمنية بالخارج.

وعندما واسيته لحزنه الكبير قال :(أنا ما يهمنا حضور الحفل ولكن يهمنا حضور بلدي وتمثيلها في ذلك المحفل العالمي) هكذا أجاب لي وايضا لمراسلي الصحف.

-نسال هؤلاء المسئولين الذين تعقبوا على ظلمه واقصائه واحباطه .هاتوا سيرتكم جميعا ايها المسئولين ياقادة دولة الفساد والابادة الوحدوية وقارنوها بسيرة هذا العلم الذي ظلمتموه:

-عضو اللجنة الاستكشافية لكل من قطاع 2 وقطاع 29 (اللجان - هيئة استكشاف وإنتاج النفط)

-عضو لجنة تشغيل قطاع S2 العقلة محافظة شبوة (شركة OMV)7.

-عضو اللجنة الاستشارية المشتركة لقطاع 18 مأرب

-عضو لجنة مجلس البحث بمركز السيرة الدولي بكامبريدج (بريطانيا) ,

-مالك ومؤسس ومدير لمواقع محلية وعالمية لعلوم طبقات الأرض .

-مالك ومؤسس ومدير موقع الشبكة العالمية لعلماء الأرض

-عضو ومحكم دولي بهيئة تحرير مجلة الدراسات البيئية (مجلة علمية محكمة) صادرة عن جامعة سوهاج (جمهورية مصر العربية) h

-عضو منظمة العلماء العرب

-عضوية المركز الأمريكي للسيرة الذاتية (ملاحظة هامة: مركز السيرة الدولي مركز متخصص في توثيق السير الذاتية للشخصيات العالمية الفاعلة.

-حصل د. م. محمد درسي عبدالرحمن نظام على العديد من الجوائز الدولية والاستحقاقات العالمية حيث كرم من قبل مركز السيرة الدولي بكامبريدج (بريطانيا) في أكثر من فعالية عالمية وذلك من خلال: دعوته لمنحه شهادة عالم مع إدراج اسمه و نشر نبذة مختصرة عن حياته ضمن الطبعة الأولى وكذا الطبعة الثانية من الدليل العالمي لأشهر شخصيات القرن الواحد والعشرين من الدليل العالمي لأشهر 2000 عالم بارز في.

-عضو الجمعية الأمريكية لجيولوجيي النفط.

-زميل الجمعية الجيولوجية الكندية منذ العام 2000م

-لو كان فقيدنا العالم الدكتور المهندس في دولة اخرى لأصبح حديث العالم والكل يحتفي به ولأصبح الرجل المهم الاول .

ولكان عمل له تمثال لتخليد ذكراه ولو كان يتبع احزاب صنعاء لكان الان اقلها قد تم الاحتفاء به وحصل على اكبر الجوائز مثل توكل كرمان التي اشعلت الشارع التي تسكن فيه ليحوز حزبها على السلطة فحصلت على جائزة نوبل .

لكننا في دولة فاشلة تقود حكوماتها احزاب مكونة من عصابات كل اهتمامها ترتيب اوضاع قادتها واعضائها ليمثلونا وكثيرا منهم في السفارات والمنظمات الخارجية من امثال مهند الرديني لا يريدوا العلماء والشرفاء من ابناء الجنوب .

رحل محمد ورحلت معه كثير من الدراسات والابحاث المنجزة والمعترف بها واكثر من 150 اختراع وبحث لم يروا النور بسبب الظلام المحيط بعقول حكومات بلده.

رئيس جمهورية مصر يكرم ضابط جنوبي وحكومات الاحتلال اليمني تقتل عالم جنوبي كبير. أتمنى على حكومات الجنوب القادمة الاهتمام بأبناء الفقيد واسرته.