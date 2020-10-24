شكرا لبحثكم عن خبر الاشتراكي واعد باذيب يعود الى الحكومة وزيرا للنقل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علمت صحيفة عدن الغد ان وزير النقل السابق واعد باذيب سيكون وزيرا للنقل في الحكومة القادمة. Advertisements وبحسب المصادر للصحيفة فان باذيب سيكون وزيرا عن حصة الحزب الاشتراكي اليمني. وشغل باذيب وزيرا للنقل في حكومة الوفاق الوطني في اليمن عقب احداث 2011.

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