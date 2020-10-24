شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يعلنون السيطرة على مركز الاستخبارات العسكرية بمأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت جماعة الحوثيين، الجمعة، إحراز تقدم عسكري جديد في محافظة مأرب (شمال شرقي البلاد).

ونقلت وسائل إعلام موالية للجماعة عن مصدر عسكري قوله إن قوات الجماعة سيطرت على مناطق نبعة والمديد ومركز الاستخبارات العسكرية للمنطقة العسكرية السابعة فيما لم تعلق القوات الحكومية على تلك المزاعم.

وأضاف المصدر أن مقاتلات التحالف شنت سلسلة غارات عنيفة بعد تقدم الحوثيين وسيطرتهم على تلك المناطق.

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وكان الحوثيون اتهموا التحالف بشن 22 غارة على مديرية مدغل و 10 غارات على مديرية الجوبة خلال الساعات القليلة الماضية.

وأعلنت القوات الحكومية في وقت سابق اليوم، إفشال هجوما واسع للحوثيين في الأجزاء الجنوبية من محافظة مأرب شمال شرقي البلاد.

وصعدت جماعة الحوثيين مؤخراً عملياتها العسكرية بشكل كبير في محافظة مأرب سعياً منها للسيطرة على المحافظة النفطية.