مصرع عنصرين حوثيين وجرح آخرين بانفجار عبوة ناسفة شمال الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020

الخليج 365 ـ الضالع

قتل وجرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، بانفجار عبوة ناسفة تم زراعتها شمالي محافظة الضالع، (جنوبي اليمن).

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وذكر مصدر عسكري أن عنصرين حوثيين لقيا مصرعهما، فيما جرح آخرون، جراء انفجار عبوة ناسفة حاولا زراعتها في منطقة مريس، شمالي مديرية قعطبة.

ووفق المصدر، انفجرت العبوة الناسفة بعناصر المليشيا أثناء قيامها بزرعها في محيط جبل ناصة الاستراتيجي، جنوبي مدينة دمت عاصمة المديرية، شمالي قعطبة.

وطبقا للمصدر، زرعت المليشيا مئات الألغام والعبوات الناسفة في عدد من المرتفعات والطرقات والتباب المحيطة بجبل ناصة الاستراتيجي، تخوفا من تقدم القوات المشتركة المسنودة من المقاومة الجنوبية نحو مدينة دمت عاصمة المديرية، والواقعة على شمالي مديرية قعطبة.