شكرا لبحثكم عن خبر عاجل: انباء عدن ينشر اخر التسريبات بشان الوزراء في الحكومة الجديدة المتوقع اعلانها خلال ساعات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قالت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة "عدن الغد" ان اعلان الحكومة اليمنية الجديدة سيتم خلال 4 أيام قادمة .

وأوضحت المصادر في افادة لصحيفة "عدن الغد" ان الحكومة القادمة ستكون فيها الوزارات السيادية من نصيب الرئيس عبدربه منصور هادي.

وأشارت المصادر إلى ان وزاراة المالية والدفاع والخارجية والداخلية ستكون من نصيب الرئيس .

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وأوضحت المصادر إلى ان قيادة المجلس الانتقالي لم تدفع بايا من قيادات المجلس لشغل أي منصب في الوزارات القادمة .

واكدت المصادر ان الحكومة القادمة لن يكون فيها أي وزير من قيادات المجلس الانتقالي.

وأوضحت ان الحزب الاشتراكي نال حصة وزارة واحدة هي وزارة النقل وقدم لها مرشحا د. واعد باذيب.