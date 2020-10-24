شكرا لمتابعة خبر عن وفاة نجل شيخ قبلي بارز جراء تعذيبه في سجون الحوثيين .. وعلي محسن يعلق ويوجه دعوة عاجلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استشهد نجل الشيخ القبلي البارز، أحمد عافيه، جراء التعذيب الوحشي الذي تعرض له في سجون الحوثيين بصنعاء.

ونعى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، الجمعة، استشهاد البطل أسامة أحمد عافيه، الذي فارق الحياة تحت وطأة التعذيب الوحشي في سجون الحوثيين.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

يسرا وليلى علوى يتألقن على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة و يسرا لـ لميس الحديدى: بعد "خيانة عهد" هعمل غير المتوقع

’’موعد نهائي دوري ابطال افريقيا‘‘ الزمالك يعترض رسمياً على موعد مباراة الرجاء ويطالب بتأجيل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا

الفنان ’’هاني شاكر‘‘ ينفجر في نوبة بكاء امام الاعلامية ‘‘وفاء الكيلاني’’ بسبب والدته

الراقصة البرازيلية’’لوردينا‘‘ تتصدر تريند جوجل بسبب فيديو رقصها على ’’إخواتى‘‘

الباحثة البريطانية ’’هيلين بوند‘‘ وجبة يمنية شهيرة تعتبر أفضل فطور صحي

“شاهد” الهواء يحرج الإعلامية ’’لجين عمران‘‘ ويضعها في موقع محرج وصديقاتها يضحكن عليها .. فيديو

Advertisements

شاهد : لحظة انهيار شقيق هيا الشعيبي بسبب الفيديو الإباحي وماذا قالت عاملتها المنزلة؟!

شاهد : مشهد يحبس الأنفاس .. فتاة سعودية تسير ليلًا وسط السيارات على طريق سريع بالمملكة .. فيديو

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

جاء ذلك في برقية عزاء بعثها الجنرال الأحمر إلى والد الشهيد الشيخ أحمد عافية.

ونوه نائب الرئيس إلى أن الاسلوب الاجرامي الذي ينتهجه الحوثيين بحق المختطفين والمُغيّبين في سجونهم من تعذيب وتنكيل حتى الموت، يثبت بأن الحوثيين وجهاً بارزاً للإجرام.

وأشار إلى أن حادثة استشهاد البطل أسامة عافية واحدة من بين آلاف الحالات الاجرامية المماثلة.

ودعا نائب رئيس الجمهورية المنظمات المدنية والحقوقية والمهتمين إلى إدانة هذه الجرائم وتوثيقها واتخاذ الاجراءات التي تتوافق مع ما تقره القوانين والمواثيق المحلية والدولية.

وأشاد نائب رئيس الجمهورية بثبات الشهيد وبسالته ومقارعته للحوثيين .. معبراً عن خالص التعازي والمواساة إلى أسرة الشهيد وأقاربه وزملائه .. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

*المشهد اليمني