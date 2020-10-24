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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استشهاد طفل برصاص قناص حوثي شمالي الضالع
السبت 24 أكتوبر 2020
الخليج 365
أفادت مصادر محلية باستشهاد طفل، الجمعة، برصاص قناص مليشيات الانقلاب الحوثية، شمالي محافظة الضالع، جنوبي البلاد.
وقالت مصادر محلية ان الطفل محمد فيصل المطار" 13 عاما" قتل برصاصة قناص المليشيات الحوثية في قرية الجروف بمديرية مريس، شمالي المحافظة.
وأضاف المصدر أن قناص مليشيات الحوثي المتمركز في جبل القهرة، استهدف الطفل أثناء تواجده بجوار منزله، وتوفي على الفور إثر إصابته بطلق ناري في عنقه.
وكثفت المليشيا الحوثية قصفها للقرى والمناطق الآهلة بالسكان، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، انتقاماً من المواطنين التي تعمل على تهجيرهم والاستيلاء على مزارعهم، ومصادرة المحاصيل، تحت ذريعة المجهود الحربي.
وسقط جراء الاعتداءات الحوثية على القرى عشرات الضحايا من المدنيين، ما بين قتلى وجرحى، عدد كبير منهم نساء وأطفال، بعضهم بعمليات قنص مباشر من عناصر المليشيا.
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