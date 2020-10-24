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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اتساع المعارك في جبهات مأرب وخسائر فادحة بصفوف الحوثيين
الجمعة 23 أكتوبر 2020
الخليج 365
توسعت ضراوة المعارك القتالية بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الانقلاب الحوثية، في الجبهة الجنوبية لمدينة مأرب، شرقي البلاد" اليوم الجمعة".
وتركزت المواجهات مواقع الحدباء، وبقثة، بمديرية رحبة، جنوبي المدينة، عقب هجوم فاشل لمليشيات الانقلاب، وتكبيدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
إلى ذلك، لقي عدد من عناصر المليشيات الحوثية مصرعهم وأصيب اخرين، في مواجهات عنيفة مصحوبة بقصف مدفعي لابطال الجيش في جبهة المخدرة، شمالي مديرية صرواح، غربي المحافظة.
وتزامنت المواجهات مع غارات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، استهدفت مواقع وتجمعات مليشيات الحوثي، في مناطق مختلفة من المحافظة، وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.
ومساء الخميس، شنت قوات الجیش الوطني، قصفاً مدفعياً مكثفاً على مواقع وتجمعات وآليات حوثية في جبهتي المخدرة، وهيلان، وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.
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