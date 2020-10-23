تصعيد أمني كبير في عدن والانتقالي يمنع مدير أمن هادي من العودة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

كشفت مصادر محلية في محافظة عدن عن قيام قوات تابعة للمجلس الإنتقالي الجنوبي بتنفيذ عملية إنتشار مكثف في انحاء متفرقة من المحافظة، اليوم الجمعة.

وأكدت المصادر أنه جرى خلال الانتشار نصب عدداً من الحواجز ونقاط تفتيش جديدة في مداخل الأحياء والمناطق الرابطة بين المديريات.

وذكرت المصادر أن عملية الإنتشار هذه، ترافقت مع حملة مداهمات واسعة شملت مناطق وأحياء متفرقة من مديريتي الشيخ عثمان ودار سعد شمال عدن الواقعة تحت حكم العدوان السعودي الاماراتي.

وأشارت إلى إن قوات العاصفة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي شنت عمليات مداهمة لعدد من المنازل الواقعة في احياء “المحاريق” و”السيلة” الرابطة بين مدينتي الشيخ عثمان ودار سعد، واعتقلت شباناً في هذه الاحياء قبل أن تقودهم على متن أطقم عسكرية صوب ثكناتها العسكرية.

من جانبها، لم تعلق شرطة عدن على ما تداولته وسائل إعلام محلية، بإن القوات الأمنية نفذت الحملة الأمنية بناءً على معلومات تلقتها بوجود عناصر فوضى تخطط لإحداث عمليات زعزعة للأمن في المدينة.

وتأتي هذه التطورات في ظل انباء عن منع الانتقالي المدعوم من الامارات بمنع مدير امن عدن من العودة الى مطار عدن.