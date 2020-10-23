واشنطن: 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الارهابي في حزب الله ”هيثم طبطبائي“

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 23 أكتوبر 2020 الخليج 365 - متابعات أعلنت الولايات المتحدة، رصدها مكافئة مالية تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن القيادي في حزب الله اللبناني الارهابي هيثم طبطبائي جاء ذلك في تغريدة لبرنامج” مكافئات من اجل العدالة“ التابع لوزارة الخارجية الأمريكية عبر حسابه في تويتر الاربعاء. وعرض البرنامج 5 ملايين دولار مقابل الحصول على معلومات عن القيادي في حزب الله ”هيثم علي طبطبائي“. واكد البرنامج أن الارهابي طبطبائي، يقود القوات الخاصة لحزب الله في سوريا واليمن. وأوضح أن انشطة الارهابي طبطبائي هي ”جزء من مخطط أكبر ينفذه حزب الله لتوفير وتدريب الافراد وتقديم المعدات لعملياته الهادفة لزعزعة استقرار الاقليم“. وفي اكتوبر/ تشرين 2016 أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية القيادي في حزب الله هيثم الطبطبائي في القائمة الخاصة للارهاب الاجنبي. وسبق ان عثرت الحكومة الشرعية على ادلة دامغة تؤكد تورط نظام الملالي وحزب الله بتقديم دعم عسكري ومالي، لمليشيا الحوثي الارهابية.





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