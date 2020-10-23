المسؤول الإعلامي لجبهة الضالع يزور جرحى المحافظة في العاصمة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 23 أكتوبر 2020

الضالع - الخليج 365 زار المسؤول الإعلامي لجبهة الضالع النقيب ماجد الشعيبي ، اليوم جرحى القوات الجنوبية المشتركة في جبهة الضالع ، الذين يتلقون العلاج في مستشفيات العاصمة عدن. وخلال الزيارة أطمئن الشعيبي على صحة الجرحى والإستماع إلى شرح مفصل عن الخدمات الطبية التي يتم تقديمها لهم من قبل إدارة مستشفيات العاصمة. وخلال حديثه مع جرحى أبطال القوات الجنوبية المشتركة في جبهة الضالع ، أكد الشعيبي أن الإهتمام بالجرحى يشكل أولوية قصوى لدى قيادة القوات الجنوبية المشتركة بمحور الضالع ممثلة بقائدها العميد ركن مظلي / هادي أحمد العولقي. مضيفا" من أن أي مساعدات أو رعاية يتم تقديمها لجرحى جبهة الضالع لا تساوي شيئا" أمام تضحياتهم الكبيرة التي ستخلدها عبر الزمن . وفي إطار الزيارة الإعلامية أجرى الفريق الإعلامي مقابلات إعلامية مع الجرحى لتوثيق معلوماتهم الشخصية وحالاتهم الصحية ، والحصر بين الإصابات المدنية والعسكرية مبينا" لحالات كلا" منهم ، لا سيما وإن هناك بين الجرحى حالات حرجة من المواطنين المدنيين بينهم أطفال من القرى الواقعة على مقربة من خطوط التماس. والذين كانوا عرضة لإنتهاكات ميليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران وفداحة جرمها في أخلاقيات حربها التي لا تفرق بين المدنيين والعسكريين ، وعلى هامش الزيارة كعادته ركز المركز الإعلامي لجبهة الضالع على ثق هذه الإنتهاكات المتكررة لميليشيا الحوثي بحق مواطني قرى المناطق القريبة من ساحة المواجهات في شمالي المحافظة. من جانبه أكد نائب رئيس المركز الزميل / محمد مقبل العتبات ، تحدث قائلا" انه رغم المعاناة التي يعانيها جرحى الضالع إلا انهم ومن خلال متابعتنا وإطلاعنا على حالات جراحهم يؤكدون أنهم ينتظرون على أحر من الجمر لمرحلة فترت تعافيهم من جراحاتهم ليعودوا إلى الجبهات مجددا" لمواصلة عملية التحرير ، وبقدرما نؤكد من انه كما كانت وما زالت جبهة الضالع ستظل ذلك الحصن المنيع لصد ودحر كل زحوفات ميليشيات الغزو الحوثية. مضيفا" نطالب الجهات المعنية بالنظر إلى حالات جرحى جبهة مريس وجرحى جبهات الضالع بشكلا" عام وتسفير جرحى الحالات المستعصية لتلقي العلاج في الخارج. لا سيما أن حالات بعض الجرحى مستعصية ولا تتوفر لدى المستشفيات التي يتلقون العلاج فيها في العاصمة عدن المستلزمات المطلوبة لإستكمال مرحلة تشافيهم. الجدير بالذكر أن المركز الإعلامي لجبهة الضالع خلال حرب ميليشيا الحوثي في غزوها الأول والثاني على محافظة الضالع وثق آلاف الإنتهاكات التي عمدت إليها ميليشيات الحوثي بحق ابناء المحافظة ، وتم إستعراض أبرزها في إحصائية دقيقة بالأرقام خلال مؤتمر صحفي موسع عقده المركز حينها في قلب المحافظة بنفس هذا الشهر الموافق 1 أكتوبر من العام الماضي ، وبلغت إنتهاكات الميليشيات وفق الإحصائية التي وثقها المركز وأستعرضها بالأرقام آن ذآك في مؤتمره الصحفي الثاني 10123 جريمة تنوعت بين قتل وإصابة وإضرار بالممتلكات. ورغم ذلك ما تزال ميليشيات الحوثي مستمرة في جرائمها بحق المدنيين في المحافظة لا سيما منها ما يتعرضون له مرارا" وتكرارا" من قبل ميليشيات الحوثي مواطني سكان القرى القريبة من مسرح العمليات العسكرية في جبهة الضالع.

