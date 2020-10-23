شكرا لبحثكم عن خبر اندلاع معارك عنيفة بين القوات المشتركة بقيادة طارق صالح ومليشيا الحوثي والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تجددت الاشتباكات المسلحة في محيط مدينة الدريهمي جنوب الحديدة بين القوات المشتركة في الساحل الغربي، التي يقودها العميد طارق صالح، وملليشيا الحوثي الإنقلابية جراء تكرار الخروقات الحوثية .
وقالت مصادر ميدانية لـ "المشهد اليمني" اليوم الجمعة إن المواجهات كانت بالأسلحة المتوسطة تخللها عدد محدود من قذائف المدفعية .
هذا وشهدت المنطقة الواقعة جنوب شرق التحيتا يوم أمس مواجهات مسلحة بين القوات المشتركة والحوثيين خسرت خلالها المليشيا العشرات من العناصر التابعة لها .
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