شكرا لبحثكم عن خبر اندلاع معارك عنيفة بين القوات المشتركة بقيادة طارق صالح ومليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تجددت الاشتباكات المسلحة في محيط مدينة ‎الدريهمي جنوب ‎الحديدة بين القوات المشتركة في الساحل الغربي، التي يقودها العميد طارق صالح، وملليشيا الحوثي الإنقلابية جراء تكرار الخروقات الحوثية .

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وقالت مصادر ميدانية لـ "المشهد اليمني" اليوم الجمعة إن المواجهات كانت بالأسلحة المتوسطة تخللها عدد محدود من قذائف المدفعية .

هذا وشهدت المنطقة الواقعة جنوب شرق ‎التحيتا يوم أمس مواجهات مسلحة بين القوات المشتركة والحوثيين خسرت خلالها المليشيا العشرات من العناصر التابعة لها .