لماذا لم يعلن التشكيل الحكومي الجديد مساء امس الخميس؟!

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر حكومي عن موعد تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة. وبخصوص الاخبار حول اعلان الحكومة الجديدة مساء امس الخميس قال المصدر وفقا لصحيفة عدن الغد ان اعلان تشكيل الحكومة لم يتم يوم الخميس لاسباب كثيرة منها عدم الاتفاق على كل القضايا. Advertisements وكشف المصدر ان مشاورات نهائية ومكثفة تجرى حاليا لاعلان الحكومة الجديدة خلال الايام القليلة القادمة.

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